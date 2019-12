De sougenannten New-Green-Deal soll an den éischten 100 Deeg vun hirem Mandat op de Wee bruecht ginn, hat déi nei Kommissiounscheffin versprach.

Zentrale Punkt vum Text wier d‘Striewe vun der EU no Klimaneutralitéit an den nächsten 30 Joer, an dat och gesetzlech ze verankeren.

Parallel hällt d’Klima-Aktivistin Greta Thunberg um Mëttwoch de Moien op der Weltklima-Konferenz zu Madrid, eng Ried virun den Delegéierten aus bal 200 Länner. Bis e Freideg sol eng Ofschloss-Erklärung op der Cop25 stoen.