De Klimawandel, de Brexit an d'Wirtschaft - dat sinn d'Schwéierpunkten en Donneschdeg an e Freideg um EU-Sommet zu Bréissel.

Den EU-Conseil wäert sech en Donneschdeg virun allem mam Klimawandel beschäftegen. Nodeems e Mëttwoch am Europaparlament iwwert de sougenannten "Green Deal" debattéiert gouf, wäerten d'Staats- a Regierungscheffen en Donneschdeg um EU-Sommet doriwwer beroden, ob si d'Zil vun der Klimaneutralitéit bis 2050 offiziell unhuelen.

Si wëllen d'Wirtschaft an Europa esou ëmbauen, datt se sech duerch héich Energieeffizienz an niddreg CO2-Emissiounen definéiert. Bis 2050 sollen d'Zäregasemissiounen ëm 80 bis 95% par Rapport zu de Wäerter vun 1990 reduzéiert ginn. Dat huet d'EU sech als eegent Zil gesat.

Déi laangfristeg Strategie a puncto Klimawandel soll Ufank 2020 vun der europäescher Unioun ugeholl an dann de Vereenten Natioune fir Klimachangement iwwerreecht ginn. Allerdéngs striewe sech Polen, Tschechien an Ungarn géint den Deal, well se staark op Kuel ugewise sinn a fuerderen, datt se finanziell Ënnerstëtzung beim Ëmbau vun der Energieversuergung kréien.

Nieft dem Klimawandel geet et en Donneschdeg dann ëm den EU-Budget fir 2021 bis 2027. Déi finnesch Presidence proposéiert ee Budget, dee bei 1,07 Prozent vum PIB läit. Mä d'EU-Memberstaate si sech net eens, ob de Budget gehéicht oder gekierzt soll ginn. Et dierften also Diskussiounen op deem Punkt ginn.

E Freideg ass dann e Sommet vun der Eurozone, iwwerdeems ënnert anerem iwwert d'Iwwerschaffung vum europäesche Stabilitéitsmechanismus an d'Stäerkung vun der Bankenunioun diskutéiert gëtt. Ma natierlech steet och de Brexit op en Neits um Ordre du jour. D'Staats- a Regierungscheffe vun de 27 EU-Memberlänner schwätzen doriwwer, wéi een d'Negociatiounen iwwert d'zukünfteg Relatiounen tëscht der EU a Groussbritannien no hirem Austrëtt preparéiert. Et ass iwwregens den éischte Sommet, dee vum Charles Michel presidéiert gëtt.