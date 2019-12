En Zeeche mat Marihuana dran, wier contraire zum "ordre public", heescht et am Urteel vum Europäesche Geriichtshaff.

Wien kennt et net? D'Symbol vum Cannabis. Dat Blat wat dacks hannert engem gréng-giel-rouden Hannergrond an Associatioun mat der Reggae-Musek ze gesinn ass. Genee dat Symbol dierf elo net enregistréiert ginn als eng offiziell Mark vun der EU. Wat et domat op sech huet, erkläert eis elo d'Annick Goerens.

2016 huet d'Madame Santa Conte beim Büro vun der Europäescher Unioun fir intellektuell Proprietéit, kuerz EUIPO, eng Demande agereecht, fir d'Unerkennung vun dësem Symbol als Mark vun der EU. Ze gesi sinn also gréng Cannabisbleeder op schwaarzem Hannergrond, an eng Schrëft „Cannabis Store Amsterdam“.



De Büro hat dës Demande ofgeleent, well d'Symbol wär contraire zum ordre public. D'Santa Conte huet d'Geriicht vun der EU saiséiert, fir Recours géint dës Decisioun anzeleeën. Um Donneschdeg huet d'Geriicht awer och de Recours ofgewisen an domat d'Decisioun vum EUIPO confirméiert.



D'Geriicht fënnt, dass dëst Symbol vum Public ugesi gëtt, wéi eng Indikatioun, dass d'Iessen an d'Gedrénks op der Plaz souwéi d'Servicer déi ugebuede ginn, Zitat „des substances stupéfiantes illicites dans plusieurs États membres“ enthalen an dowéinst géing een och vun engem contrairen Charakter zum ordre public schwätzen.



Et misst een awer wëssen, dass och wann a ville Memberstaaten driwwer geschwat gëtt, fir de Cannabis fir de medezineschen oder rekreative Gebrauch z'erlaben, sou wär aktuell d'Consommatioun an de Besetz an de meeschte Memberlänner nach strofbar. An de Kampf géint d'Verbreedung vum Cannabis, deen och schlecht Effete kéint hunn, wär nach ëmmer een Objektiv vun der santé publique. Sou steet et am Communiqué vum Geriicht.