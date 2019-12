Déi grouss Idee war et jo, dass sech d'Memberlänner eens ginn, dass d'ganz EU bis d'Joer 2050 soll klimaneutral ginn. Polen huet dat awer blockéiert.

Well Warschau fir den Ament net gesäit, wéi een dat Zil erreeche soll, hu si en Delai gefrot. D'Gespréicher zu Bréissel hu bis an d'Nuecht era gedauert.

EU-Sommet 1. Dag / Reportage Claudia Kollwelter

D'Diskussiounen hate sech schonn am Virfeld méi schwiereg annoncéiert, well nieft Polen och Ungarn an Tschechien Widderstand geleescht haten an europäesch Hëllefe fir d'Atomenergie gefuerdert hunn. E Punkt, dee fir de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel net a Fro koum. Et gouf festgehalen, dass fir verschidde Länner d'Nuklearenergie en Deel vun hirem nationale Mix kéint sinn.

De Xavier Bettel jugéiert de Refus vu Polen iwwregens als verständlech. Et wier och konstruktiv, dass gesot gouf, dass ee méi Zäit bréicht, an net kategoresch refuséiert.

Anere Sujet war dann nach de pluriannuelle Budget vun 2021 un. Doriwwer gouf awer net esou laang debattéiert, vue datt ee sech vun Ufank un net eens war. Den EU-Rotspresident Charles Michel soll dowéinst an den nächste Méint bilateral Gespréicher féieren, fir op deem Punkt weider ze kommen.

Nom Wal-Resultat a Groussbritannien an dem Brexit, deen doduerch elo an d’Haus steet, wäert dësen dann och um 2ten Dag vum Sommet ee vun den Haapt-Sujete sinn.