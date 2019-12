Dat geet aus den Zuele vun der EU-Kommissioun ervir. Se huet viru kuerzem d’Schoulsystemer vun de Memberstaaten analyséiert, dorënner och Lëtzebuerg.

Recommandéiert goufen ënnert anerem Mesuren fir den Taux vum Décrochage scolaire, grad ewéi d’Penurie vun de Proffen ze verbesseren.

Schoulsystemer an der EU / Reportage Frank Elsen

D’Zuel vun de Schüler, déi europawäit wéineg performant sinn, konnt bis ewell net erofgedréckt ginn. Dat hunn Vertrieder vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg annoncéiert. Dat war eent vun den Ziler, déi d’Memberstaaten 2009 fixéiert haten. Virun allem Irland, Estland a Polen hunn hir Resultater bei der Pisa-Etüd verbessert. Dat well se defavoriséiert Schüler nach besser ënnerstëtzt hunn.

Den Taux vun de Schüler, déi d'Schoul ofbriechen an der EU, ass ëm 10 Prozent erofgaangen. An de leschten 3 Joer goufen awer an deem Beräich keng gréisser Progrèsen gemaach. Fir dat ze verbesseren, missten Schüler nach méi individuell ënnerstëtzt ginn.

E weideren Problem an der EU ass d’Penurie vun den Enseignanten. Déi ass héich an dowéinst gouf ënnert anerem recommandéiert, de Beruff mat Hëllef vum Salaire méi attraktiv ze maachen ewéi beispillsweis zu Lëtzebuerg. Donieft, solle méi Efforten bei der Wal vun de Kandidaten an d'Rekrutéierungskonditioune méi flexibel gemaach ginn.