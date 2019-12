Déi Europäesch Weltraumagence ESA huet e Mëttwoch erfollegräich d’Missioun Cheops gestart.

D’Zil ass et, mat engem Satellit op d’Sich no sougenannten Exoplanéiten ze goen an d’Fro ze beäntweren, ob och op anere Plazen am All Liewe méiglech ass.

De Weltall ass onendlech. Ob nieft Liewen op der Äerd och op anere Planéite Liewewiesen existéieren, ass eng Fro, déi d'Mënschheet scho laang beschäftegt. Äntwerten op dës Fro wëll déi Europäesch Weltraumagence mat der Cheops-Missioun sammelen. Den Didier Queloz, deen dëst Joer de Physiksnobelpräis krut, ass ee vun de Fuerscher, déi op der sich no Exoplanéite sinn.

Den Didier Queloz iwwer de Lancement vun der neier Missioun E Mëttwoch ass d'Missioun "Cheops" erfollegräich gestart ginn.