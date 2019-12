An der Affär ëm déi europäesch Biergerinitiativ "Uno di noi" (Ee vun eis) huet den europäesche Geriichtshaff decidéiert, dass hire Recours rejetéiert gëtt.

Hannergrond vun der Affär ass eng europawäit Petitioun, déi vun der Biergerinitiativ lancéiert gouf, fir Ofdreiwungen an d'Zerstéiere vun Embryoen (zum Beispill an der Wëssenschaft) ze verbidden, respektiv net méi matzefinanzéieren.

Obschonn d’Petitioun déi néideg Ënnerschrëfte kritt hat an deemno och der europäescher Kommissioun presentéiert gouf, huet dës decidéiert an där Fro net aktiv ze ginn. Géint d’Decisioun vun der Kommissioun gouf du Recours ageluecht an ass duerch all Instanzen bis op den europäesche Geriichtshaff komm, deen um Donneschdeg ebe géint de Recours geurteelt huet.