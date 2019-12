Soubal kloer ass, wien an d'Europaparlament gewielt gouf, gëllt déi parlamentaresch Immnunitéit.

Dat gouf en Donneschdeg de Moie vum Europäesche Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg erkläert.

E katalanesche Separatist hat geklot, well hien am Prisong war, wéi hien hätt solle säin Eed ofleeën an deemno säin Amt als Europadeputéierten net konnt untrieden. D'Decisioun vun de Lëtzebuerger Riichter kéint iwwerdeems och Konsequenze fir de separatistesche Politiker Carles Puigdemont hunn. Ëmmerhin ass hien och an d'Europaparlament gewielt ginn. Zanter 2019 ass hien an der Belsch am Exil, fir net a Spuenien verhaft ze ginn. Dëst Urteel kéint him also d'Fräiheet ginn, erëm a seng Heemecht ze reesen.