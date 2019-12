Dëst Joer si manner Flüchtlingen an de Mëttelmier-Länner ukomm wéi 2018.

Just a Griicheland ass d’Zuel vun de Refugiéen an d’Luucht gaangen. 73.000 Flüchtlinge sinn 2019 a Griicheland ukomm, 23.000 méi wéi dat lescht Joer. D’Situatioun op den Inselen an der Ägäis ass ugespaant. Aktuell liewen hei 42.000 Refugiéen, Plaz ass eigentlech just fir 7.500 Mënschen.

D'Zuel vun illegale Grenzpassagë wier 2019 staark zeréckgaangen. Dat sot den Direkter vun der Agence Frontex géintiwwer der Zeitung "Welt". Et wiere ronn 120.000 illegal Areese gezielt ginn. Par Rapport zu zejoert ass et e Minus vun 10%.

D'EU-Kommissioun huet elo gefuerdert, datt d'Memberstaaten op d'mannst d'Mineuren ophuelen, déi ouni Begleedung an den Campe sinn. De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn seet, datt all d’europäesch Länner missten en Effort maachen, fir där Revendicatioun nozekommen.

Eenzel Memberlänner kéinten eleng net vill ausriichten, esou de Lëtzebuerger Chef-Diplomat an engem Spiegel Interview, dofir misst op EU-Niveau eng Solutioun ausgeschafft ginn. Déi déi esou eng blockéiere géifen, sollte mat finanzielle Konsequenze rechnen. Deene solle nämlech d'Sue gekierzt ginn. De Moment gëtt zu Bréissel de Budget fir d'Joren 2021 bis 2027 ausgehandelt. Ënnert anerem Lëtzebuerg wëll, datt d'Suen, déi un d'Länner ginn un d'Anhale vu Grondwäerter gekoppelt solle ginn.

A Syrien selwer sinn nach ëmmer eng 120.000 Mënschen op der Flucht an Direktioun Tierkei. D'EU misst weider Efforten maachen, fir d’Flüchlingscampen an der Tierkei z’ënnerstëtzen, esou den Jean Asselborn wieder.

Et misst een d'Mënschlechkeet iwwert d'Angscht stellen, esou den Ausseminister.