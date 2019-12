Grad a verschidde Regioune wier et méi ëmständlech, séier vu Kuel op erneierbar Energien ëmzeklammen.

Den EU-Parlamentspresident David Sassoli warnt, dat de Klimaschutz kéint zu enger Iwwerfuerderung vun de Bierger féieren. Gemengt ass domadder, datt verschidde Regiounen, déi nach staark vun der Kuel ofhängeg sinn, net séier genuch prett sinn, fir op d'Klimaneutralitéit iwwer ze goen. Doduercher kéint et zu Zitat "enormem soziale Sprengstoff" kommen, esou de Sassoli an engem Interview fir d'Funke Mediengruppe.

Wat de Green-Deal vun der EU-Kommissioun ugeet, géif hien dee begréissen. Och, datt do een Iwwergang zur Klimaneutralitéit virgesinn ass, duerch e "Fong fir eng gerecht Transitioun". Bis 2050 soll d'europäesch Unioun, wann et der EU-Kommissioun an hirem Green-Deal nogeet, klimaneutral sinn.