Kroatien iwwerhëlt vun e Mëttwoch un d'EU-Presidence a stellt déi ënnert de Motto "Ee staarkt Europa an enger Welt, déi sech wandelt".

Virun allem zwee Theme wäerte Kroatien beschäftegen: d'Demografie an d'Erweiderung vun der EU. A genee op dësem leschte Sujet kéint et fir Kroatien méi schwiereg ginn, fir seng Iddien duerchzesetzen.

Zanter Oktober blockéiert Frankräich Bäitrëttsverhandlunge mat Nordmazedonien an Albanien, well de Prozess, fir sech der EU unzeschléissen, an den Ae vu Paräis misst reforméiert ginn. Kroatien hofft mat engem EU-Westbalkan-Sommet am Mee, dës Blockad ze léisen.

Eréischt 2013 ass Kroatien der EU bäigetrueden. Elo wäert d'Land déi nächst 6 Méint d'EU-Presidence iwwerhuelen a muss domadder ënnert anerem d'Minister-Treffen zu Bréissel guidéieren.