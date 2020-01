Dat sinn 0,3 Prozentpunkte méi wéi nach de Mount virdrunner. Domadder ass et déi héchste Präishausse zanter Abrëll.

Virun allem d'Präisser op Liewensmëttel, Alkohol an op Tubak si geklommen. Par Rapport zum Dezember 2018 gouf et ee Plus vun 2,0 Prozent.