3 Joer nom Brexit-Referendum ass et esouwäit: dat brittescht "House of Commons" hëlt de Vertrag un, fir aus der EU auszetrieden.

Dem Gesetzesentworf muss elo just nach d'"House of Lords" zoustëmmen. Et gëtt erwaart, dass d'Gesetz nach rechtzäiteg fir de geplangten Austrëtt, den 31. Januar 2020 a Kraaft triede kann.