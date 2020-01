Dem tschechesche Premier Andrej Babiš gëtt Detournement vun EU-Gelder virgeworf. Falls schëlleg, kéint dat och Konsequenze fir seng Partei bedeiten.

Out fir Babis/Reportage Bill Wirtz

Am Joer 2017 huet dat tschechescht Parlament op Demande vun der Police d’Immunitéit vum deemolege Finanzminister Andrej Babiš suspendéiert. Him gëtt virgeworf, 2 Milliounen Euro un EU-Gelder illegal un eng vu sengen eegene Firmen detournéiert ze hunn. Zënter 2017 ass de Babiš Premier an dofir nees duerch Immunitéit geschützt. Säi Privatverméige gëtt vun der Finanzzeitung Forbes op 3,8 Milliarden Dollar geschat.

ANO, d’Partei vum Andrej Babiš, ass Member vun der liberaler Fraktioun am Europaparlament. Den DP-Europadeputéierte Charles Goerens huet kloer Wierder fir déi aktuell Situatioun. Hie seet, dass, wann d’Accusatioune stëmmen, d’ANO-Partei aus der liberaler Fraktioun soll ausgeschloss ginn.

Dës Ausso vum Charles Goerens, deen als agesiessent Member vu senger Fraktioun zu Bréissel vill Gehéier fënnt, ass bedeitend. Een Ausschloss vun den tschechesche Liberale kéint dës Partei méi no un déi konservativ PiS-Partei aus Polen bréngen, wat Prag zu engem méi komplizéierte Partner an der EU géing maachen.

De Sujet vun der Korruptiounsaffär vum Andrej Babiš ass d’nächst Woch um Ordre du jour am Europaparlament zu Stroossbuerg.

D’Hoffnung vum Charles Goerens wier, dass an anere Parteie fir Uerdnung gesuergt gëtt. Dofir wier et just koherent, fir dat och an den eegene Reien z'erwaarden. Déi DP-Europadeputéiert Monica Semedo wollt um RTL-Mikro keng Ausso maachen. Si mengt, all d’Prozedure misste nach ofgewaart ginn.

D’Anti-Fraude-Agence vun der EU huet allerdéngs hiren Avis schonn am Joer 2017 ofginn. D’Agence hat deemools schonn Irregularitéiten an engem Rapport festgestallt.