Am Kader vun hirer Tournee duerch Europa, ass déi nei EU-Kommissiouns-Cheffin Ursula Von der Leyen um Méindeg op Visitt hei zu Lëtzebuerg.

Si kënnt am spéide Moien am Staatsministère fir eng Reunioun iwwert aktuell europäesch Sujeten mam Premier Xavier Bettel beieneen.

Dono gëtt Si an Audienz am Palais vum Grand-Duc Henri empfaangen.

Um 15 Auer gëtt déi nei Kommissioun vu 27 Kommissären iwwerdeems an enger feierlecher Zeremonie um Europäesche Geriichtshaff hei um Kierchbierg vereedegt. Si leeën dobäi den Eed of, am Sënn vun den EU-Verträg a fir d’Wuel vun der Allgemengheet ze handelen.