E Méindeg de Mëtteg goufen d'Membere vun der neier Kommissioun-von-der-Leyen um europäesche Geriichtshaff vereedegt.

An der Kommissioun vun der däitscher Presidentin këmmert sech den Nicolas Schmit ëm de Volet Aarbecht a sozial Rechter. Hei geet et grad drëm, fir déi Problemer an der sozialer Ofsécherung an Europa, déi déi lescht Krisen däitlech gemaach hunn, ze fannen a géint si virzegoen.