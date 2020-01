Handelskonflikter, de Risiko vun engem haarde Brexit - d'Weltwirtschaft war 2019 dominéiert vun Onsécherheeten, déi awer elo nees zeréckginn.

Dee Constat mécht de Chef-Ekonomist vun der BGL BNP Paribas Yves Nosbusch. D'Bank huet en Dënschdeg de Moien hir wirtschaftlech Previsioune fir 2020 virgestallt. An de leschten dräi Méint vun 2019 wier de Volume vum Welthandel nees liicht an d'Luucht gaangen, dat well d'Onsécherheeten ofgeholl hätten.

Den Yves Nosbusch stellt fest, datt d'Tensiounen tëscht den USA an dem Iran zanter dem Ufank vum Joer kee groussen Impakt op de Marché haten.

"Dir hutt e bëssen eng Hausse vum Goldpräis a vum Pëtrolspräis, ma elo näischt Spektakuläres. Dat ass warscheinlech eng Kombinatioun aus zwou Saachen. Dat ass warscheinlech, well de Marché net wierklech dru gleeft, datt mer eng richteg Eskalatioun tëscht dem Iran an Amerika kréien op där enger Säit, an op där anerer Säit, datt souguer, wa mer esou eng Eskalatioun géife kréien, datt de Pëtrolspräis net méi deen Impakt haut huet op d'Weltwirtschaft, wéi dat nach zum Beispill an de 70er Joren de Fall war an doduerch ass de Marché manner beonrouegt, wéi en dat vläicht soss gewiescht wier."

D'Handelsrelatiounen tëscht den USA a China sinn am Gaange sech nees ze verbesseren - d'USA consideréiere China net méi als Land, dat seng Wärung manipuléiert - dat wier gutt fir de Welthandel. Et kéint sinn, datt 2020 nach eng positiv Iwwerraschung kéim, wat de Wuesstem ugeet. Fir den Ament rechent d'BGL domat, datt de Wuesstem nach e bëssen zeréckgeet par Rapport zum leschte Joer.



"Eisen zentralen Zenario fir dëst Joer, dat ass deen, deen eis am warscheinlechste schéngt, ass datt mer nach e bëssen e Ralentissement gesi par Rapport zum leschte Joer, dat heescht mir sinn nach ëmmer an där Phase de ralentissement, esou wuel an Amerika wéi och an Europa. Mä mir gesinn effektiv à ce stade näischt wat eis op eng dramatesch Evolutioun géif schléisse loossen. Dat heescht éischter e liichte Ralentissement, awer och éischter eng Stabiliséierung à ce stade."

Esouwäit den Yves Nosbusch, Chef-Ekonomist vun der Bank BGL BNP Paribas.