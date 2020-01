Tëscht 2009 an 2014 waren d'Logementspräisser an der EU nach stabel, bis 2019 si se geklommen. Lëtzebuerg läit an der EU-Moyenne bei den Haiser op Plaz 2.

Eurostat huet en Donneschdeg déi neisten Zuele vum Präisindex bei den Haiser an de Locatioune presentéiert. Et fält op, dass vun 2014 un d'Präisser global gesi rapid geklomme sinn. Nëmme bei 6 vun den 22 EU-Memberstaate sinn d'Präisser erofgaangen. Déi héchsten Hausse bei den Haiser huet Éisträich notéiert mat engem Plus vu 85,5%, direkt hannendru läit Lëtzebuerg mat +80,6%. © eurostat Bei de Locatiounen ass Lëtzebuerg besser placéiert, markant Haussë gouf et a Litauen (+101,1%), Tschechien (+78,6%) an Ungarn (+67,8%). A Griicheland sinn d'Präisser erofgaangen, mat engem Minus vu 40% bei den Haiser a -17,5% bei de Locatiounen.