An 10 EU-Staate wier d'Krankheet entretemps nogewise ginn, se zirkuléiert virun allem an osteuropäesche Länner, awer och an Italien an an der Belsch.

Zu Lëtzebuerg ware jo zejoert eng Rei Precautioune geholl ginn. Am Grand-Duché gouf nach kee Fall nogewisen.