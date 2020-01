Lëtzebuerg huet den Ament d'Présidence vun der Internationaler Allianz vun der Erënnerung un den Holocaust.

An dësem Kader presidéiert de Jean Asselborn déi ministeriell Konferenz vun der IHRA zu Bréissel.

Dës Konferenz zeechent den Uffank vun engem historeschen Joer. Markéiert vum 75. Anniversaire vum Enn vum Zweete Weltkrich a vun der Befreiung vum Konzentratiounslager Ausschwitz-Birkenau, wéi och vum 20. Anniversaire vun der Deklaratioun vu Stockholm.

Op der Konferenz komme Ministeren a Representanten aus 35 Länner zesummen. D'Zil ass et, sech iwwer déi politesch Erausfuerderungen auszetauschen an eng nei Deklaratioun ze approuvéieren, déi ënnert der Lëtzebuerger Presidence ausgeschafft gouf.

Schreiwes vum Gouvernement

Jean Asselborn au Conseil « Affaires étrangères » de l'Union européenne, le 20 janvier 2020 à Bruxelles

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, participera au Conseil « Affaires étrangères » de l'Union européenne, le 20 janvier 2020 à Bruxelles.

Le Conseil débutera sa session par une discussion sur les sujets d'actualité internationale. Les ministres auront l'occasion d'abord de se pencher sur la situation en Libye, à la lumière des résultats du Sommet de Berlin du 19 janvier. Ils feront aussi le point sur les derniers développements en Bolivie et au Venezuela.

Par la suite, les ministres auront un échange de vues approfondi sur le Sahel, une région qui doit faire face à une situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus précaire. La discussion doit permettre d'identifier les moyens de renforcer l'engagement de l'Union européenne en soutien aux pays du Sahel.

Les ministres aborderont ensuite la façon dont l'UE peut mobiliser ses ressources diplomatiques et saisir l'occasion des sommets prévus en 2020 afin d'encourager les pays tiers à renforcer leur action pour lutter contre le changement climatique. Le Conseil adoptera des conclusions sur la diplomatie climatique.

Enfin, les ministres auront un déjeuner informel portant sur le processus de paix au Moyen-Orient et sur le Moyen-Orient au sens large. A cette occasion, les ministres auront un échange de vues sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine par les États membres de l'Union européenne, suite à la lettre que le chef de la diplomatie luxembourgeoise a adressée à ce sujet le 1er décembre 2019 à Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et Vice-Président de la Commission européenne.