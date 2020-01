Den Nicolas Schmit, neie Lëtzebuerger EU-Kommissär zoustänneg fir d'Aarbecht, ass e Méindeg zu Lëtzebuerg op Besuch, fir e Bierger-Dialog.

E Méindeg an der Mëttesstonn hält den Nicolas Schmit op der Uni um Belval e Virtrag a stellt sech enger Diskussioun, déi sech nennt: Den Enjeu ass Europa, den Enjeu si Dir.

Et geet drëms, wéi hie seng Missioun wëll erfëllen, nämlech déi sozial Dimensioun an Europa stäerken.

Méi Detailer den Owend um 20 Auer am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.

Schreiwes op Uni.lu



Dialogue Citoyen avec Nicolas Schmit

Elaborer, encourager, dialoguer: le Commissaire à l'emploi et aux droits sociaux s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour améliorer les conditions sociales en Europe. La mission n'est pas des moindres car face aux défis liés au vieillissement de la population, à la mondialisation, à la transformation technologique et au changement climatique, l'UE devra investir dans les compétences humaines et l'innovation.

Pouvons-nous nous permettre de perdre de vue les enjeux de l'Union européenne pour les années à venir? Comment préserver la compétitivité de l'UE, tirer parti des changements induits par la transition écologique, les évolutions technologiques et la mondialisation, et veiller à ce que nul ne soit laissé de côté?

La Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, l'EDIC Université du Luxembourg et leurs partenaires ont le grand plaisir de vous inviter à débattre avec M. Nicolas Schmit, Commissaire à l'emploi et aux droits sociaux.

La langue véhiculaire sera le français. Une interprétation simultanée sera assurée en anglais et en allemand.

L'événement sera modéré par Dr. Elena Danescu, Research Scientist au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Université du Luxembourg.

Une collation sera offerte après le Dialogue Citoyen par la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg.

La salle ouvre ses portes à partir de 11h00. Afin de garantir le bon déroulement de l'événement, des mesures de sécurité renforcées seront mises en place.

L'événement aura lieu le 20 janvier à 12h00.