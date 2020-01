Den EU-Rotspresident Charles Michel huet d'Staats a Regierungscheffe fir den 20. Februar op e Spezial-Sommet invitéiert.

Hannergrond ass de Faite, datt ee sech oneeneg ass iwwert de Budget. De Charles Michel schreift an engem Bréif, datt et un der Zäit wier eng Eenegung ze fannen an datt all d'Säite Kompromëssbereet misste sinn. Konkret geet et ëm de mëttelfristege Budget fir d'Joren 2021 bis 2027.

D'Europaparlament huet méi héich Depensen gefuerdert wéi eng Partie Memberstaate bereet sinn ze ginn. Sträit gëtt et och dorëm, wéi vill Sue fir de sougenannte "Green Deal" vun der EU-Kommissioun fir e klimaneutraalt Europa bis 2050 zur Verfügung gestallt solle ginn.