A Schottland huet sech eng Majoritéit vum Parlament fir en zweeten Onofhängegkeetsreferendum ausgeschwat.

D’Kader-Bedingungen an der Relatioun tëscht Schottland an dem Rescht vu Groussbritannien hätte sech duerch de Brexit massiv verännert, heescht et an der Argumentatioun.

Beim Brexit-Referendum am Joer 2016 hat sech mat 62% och eng stabil Majoritéit vun de Schotte fir e Verbleif an der EU ausgeschwat.

Well d’Regierung zu London engem 2ten Referendum awer muss zoustëmmen, an de Boris Johnson schonn e puer mol widderholl huet, dass hien dat net wäert maachen, gëllt eng Ofstëmmung bis op Weideres als utopesch.