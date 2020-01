Wéi Eurostat matgedeelt huet, louch de Chômagetaux an den 19 Eurolänner am Dezember bei 7,4%.

Dat ass sou niddreg wéi zanter Mee 2008 net méi. An der ganzer Europäescher Unioun war den Taux nach méi déif mat 6,2 Prozent. Dobäi bleiwen d'Ënnerscheeder tëscht de verschiddene Länner grouss. Tschechien, Däitschland an Holland sti ganz gutt no, iwwerdeems a Spuenien a Griichenland nach ëmmer vill Leit op der Sich no enger Schaff sinn.