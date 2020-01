Vun 12.30 u bis 14 Auer kënnt dir d'Diskussioun mat den 2 Europadeputéierten hei op RTL.lu suivéieren.

De Sujet ass d'Roll vum Charel Goerens an de Verhandlungen vum Brexit, ma och d'Roll vum Christophe Hansen an den zukünftegen Negociatiounen mat Groussbritannien.

Hei d'Schreiwes vun der Manifestatioun

Le lendemain du Brexit –Quels défis nous attendent?

Le 31 janvier prochain, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne après 47 ans de vie commune mouvementée. Une période de transition suivra jusqu'à fin 2020, censée permettre une séparation en douceur, et durant laquelle le Royaume-Uni continuera d’appliquer les règles européennes et d'en bénéficier - sans pour autant siéger dans les institutions européennes ni avoir son mot à dire sur les décisions.

En parallèle, les relations futures seront négociées par la Commission européenne sur base d’un mandat des 27 États membres et d’une résolution du Parlement. Cet accord devra être approuvé par le Parlement et le Conseil. Quelle devrait être la nature de ces relations ? Quelles en sont les conséquences pour les citoyens et les entreprises, au Luxembourg et ailleurs en Europe ? Quelles seront les conditions et les lignes rouges des institutions européennes, et notamment du Parlement européen ?

A l’aube de ces discussions, le Bureau du Parlement européen, la Représentation de la Commission européenne et le Mouvement Européen ont le plaisir de vous inviter à écouter et débattre avec les députés européens Charles Goerens (DP, Renew Europe) et Christophe Hansen (CSV, Parti populaire européen). Charles Goerens, Vice-Président de la commission des affaires constitutionnelles, a travaillé sur l’organisation d’une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne. Christophe Hansen sera le rapporteur de la commission du commerce international pour l’accord commercial à négocier avec le Royaume-Uni.