Um Hallefnuecht, respektiv um 11 Auer brittescher Zäit, ass et esouwäit...

AUDIO: Brexit / Rep. Claude Zeimetz (31.1.2020)

Ronn 3 1/2 Joer nom dach onerwaarte Resultat vun engem Referendum a villen a laangen Diskussiounen, Votten an Debatten trëtt Groussbritannien offiziell aus der Europäescher Unioun aus. Wat bedeit dat elo konkret a wat ännert sech eigentlech vun e Samschdeg un?

Dat een als Britt keen EU-Bierger ass, dierften d'Leit am Alldag kaum mierken an och Betriber musse sech zu dësem Zäitpunkt nach net ëmstellen. Héich Taxen op schottesche Whiskey an der EU an eidel Rayonen an de brittesche Supermarchéen si sech net z'erwaarden.

Offiziell agelaut gëtt de Brexit och net. D'Klacke vum Big Ben funktionéieren nämlech wéinst Renovatiounsaarbechten den Ament net a ginn och net extra kuerzfristeg ugemaach. Dat wier einfach ze deier ginn. Déi 272.000 Pond, déi extra gesammelt goufen, fléissen un eng Associatioun vu Veteranen.

Och de Union Jack, dee bis ewell virum Parlamentsgebai zu Bréissel houng, gouf erofgeholl a kënnt elo an e Musée. Fir méi Opmierksamkeet wäerte sécher den Nigel Farage an aner Brexit-Supporter suergen, déi virum Parlament eng Party feiere wëllen. An et soll e Countdown un d'Fassad vun der 10 Downing Street projezéiert ginn.

De wierklech decisive Moment, wann dann den Zäitplang vum Boris Johnson wierklech agehale ka ginn, ass dann den 1. Januar d'nächst Joer. Dann ass nämlech d'Iwwergangszäit eriwwer, no där sollen d'Relatiounen um Niveau vum Commerce an der Zirkulatioun vun de Persoune gekläert solle ginn.

D'Verhandlungen tëscht London a Bréissel solle schonn an den nächste Wochen ufänken an de brittesche Premier ass formell dogéint, fir d'Iwwergangszäit ze verlängeren, getrei no sengem Motto, mat deem hien och déi virgezunnen Neiwale gewonnen huet: "get Brexit done". D'Observateure si sech allerdéngs quasi all eens, datt d'Zäitfënster ze enk bemooss ass. A sou engem kuerzen Zäitraum goufen nach ni esou Verhandlunge mat engem Drëttstaat ofgeschloss. Gi sech Bréissel a London net iwwert hir nei Relatiounen eens, kéint et op Silvester zu engem haarde Brexit, also engem No-Deal kommen. De Risiko, datt Groussbritannien also de Bannemaart an d'Zollunioun ongereegelt verléisst, ass also och haut nach ëmmer net vum Dësch.