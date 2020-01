Um Hallefnuecht e Samschdeg war et esouwäit: De Brexit-Accord ass a Kraaft getrueden an domadder ass Groussbritannien elo offiziell net méi an der EU.

Bis elo war et esou, datt d’Länner wollten an d’EU eraklammen. Elo gouf et allerdéngs déi éischt Scheedung. Um Hallefnuecht e Samschdeg huet Groussbritannien d’Europäesch Unioun verlooss. Bal 4 Joer laang haten d’Britten, déi beim Referendum 2016 hir Stëmm fir en Austrëtt ginn hunn, dorobber gewaart. Et war deemools eng ganz knapp Geschicht. 51,9 Prozent vun de Bierger op der brittescher Insel hu fir den Austrëtt gestëmmt, 48,1 Prozent fir ze bleiwen. Duerno goufen eng sëllegen Etappe geholl, Delaie fir Austrëtter reportéiert, politesch Decisiounen net matgedroen. Eng Never-Ending-Story, déi e Samschdeg um Hallefnuecht dann awer nach op en Enn gaangen ass.

Chronologie Brexit / Reportage Nadine Gautier

De brittesche Premier Boris Johnson huet sech e Freideg den Owend mat enger Usprooch u säi Vollek geriicht. An de leschte Méint huet ee méi wéi eng Kéier gesinn, datt den Johnson kee Mann vun de luese Téin ass, an dat gouf och a senger kuerzer Usprooch nees kloer. Hien huet senge Landsleit eng "wierklech national Erneierung an e Wandel" versprach. "An eiser Diplomatie, an eisem Kampf géint de Klimawandel, an eise Campagnë fir Mënscherechter oder Bildung fir Meedercher oder Fräihandel wäerte mir d'Muskelen erëm entdecken, déi mir iwwer Joerzéngten net méi benotzt hunn: d'Muecht vun onofhängege Gedanken an Doten."

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020

Brittesch Fändelen, déi an der Géigend vum Europa-Gebai, wou den europäesche Conseil dran ass, houngen, goufen e Freideg den Owend erofgeholl. Méi spéit ass och d’Union Jack virum Europaparlament zu Bréissel an zu Stroossbuerg verschwonnen. De brittesche Fändel kënnt elo an e Musée.

This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit.



Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

Och zu London goufen d'EU-Fändelen erofgeholl. An der Géigend vun der Downing Street zu London hunn Hardcore-Europa-Géigner een EU-Fändel verbrannt.

Brexit supporter burns EU flag near Downing Street in London https://t.co/QCRkeKBWvT pic.twitter.com/1RH0J98xBD — Reuters UK (@ReutersUK) January 31, 2020

Offiziell agelaut gouf de Brexit zu London net. D'Klacke vum Big Ben funktionéieren nämlech wéinst Renovatiounsaarbechten den Ament net a goufen och net extra kuerzfristeg ugemaach. Dat wier einfach ze deier ginn. Déi 272.000 Pond, déi extra gesammelt goufen, fléissen un eng Associatioun vu Veteranen.

Den Nigel Farage an aner Brexit-Supporter hunn awer e Freideg den Owend virum Parlament zu London eng Party gefeiert. Hei gouf et och e puer net esou schéine Zeenen. Erwuessener hu Kanner animéiert, fir op EU-Fändelen, déi um Buedem loungen, ronderëm ze sprangen an hunn dobäi applaudéiert.

© AFP

Wat ännert sech vun e Samschdeg un?

AUDIO: Brexit / Rep. Claude Zeimetz (31.1.2020)

Dat een als Britt keen EU-Bierger ass, dierften d'Leit am Alldag kaum mierken an och Betriber musse sech zu dësem Zäitpunkt nach net ëmstellen. Héich Taxen op schottesche Whiskey an der EU an eidel Rayonen an de brittesche Supermarchéen si sech net z'erwaarden.

Och d'Touriste wäerten de Brexit net bemierken, och wa se elo eng EU-Baussegrenz iwwerschreiden. Well Groussbritannien ni Member vum Schengenraum war, mussen d'EU-Bierger souwisou hir Carte d'identité virleeën. Dat wäert och op d'mannst bis Enn dës Jores esou bleiwen. Och de Führerschäin bleift gëlteg an och d'Reegele vum Roaming bleiwen elo emol nach bestoen.

De wierklech decisive Moment, wann dann den Zäitplang vum Boris Johnson wierklech agehale ka ginn, ass dann den 1. Januar d'nächst Joer. Dann ass nämlech d'Iwwergangszäit eriwwer, no där sollen d'Relatiounen um Niveau vum Commerce an der Zirkulatioun vun de Persoune gekläert solle ginn.

D'Verhandlungen tëscht London a Bréissel solle schonn an den nächste Wochen ufänken an de brittesche Premier ass formell dogéint, fir d'Iwwergangszäit ze verlängeren, getrei no sengem Motto, mat deem hien och déi virgezunnen Neiwale gewonnen huet: "get Brexit done". D'Observateure si sech allerdéngs quasi all eens, datt d'Zäitfënster ze enk bemooss ass. A sou engem kuerzen Zäitraum goufen nach ni esou Verhandlunge mat engem Drëttstaat ofgeschloss. Gi sech Bréissel a London net iwwert hir nei Relatiounen eens, kéint et op Silvester zu engem haarde Brexit, also engem No-Deal kommen. De Risiko, datt Groussbritannien also de Bannemaart an d'Zollunioun ongereegelt verléisst, ass also och haut nach ëmmer net vum Dësch.

© AFP

Britteschen Ambassadeur am Interview

Den John Marshall gouf, 3 Méint virum Brexit-Referendum, Ambassadeur hei zu Lëtzebuerg. Hien huet déi 4 Joer hei am Land ënnert anerem genotzt, fir Lëtzebuergesch ze léieren. Hien ass der fester Iwwerzeegung, dat en dee Posten d'nächst Joer Enn Mäerz, 3 Méint nodeems d'Iwwergangsperiod op en Enn goung, verloosse wäert.

Ambassador John Marshall on Brexit Ambassador John Marshall on Brexit

E Stëmmungsbild vu London

E Freideg gouf vill Geschicht geschriwwen. No 47 Joer Memberschaft huet um Punkt Mëtternuecht e Samschdeg Groussbritannien d'Europäesch Unioun verlooss. De Petz Bartz war zu London an huet d'Fro no der Stëmmung op dësem historeschen Dag an der brittescher Haaptstad gestallt.

De Petz Bartz live vu London 3 1/2 Joer nom Referendum a villen a laangen Diskussiounen, Votten an Debatten trëtt Groussbritannien offiziell aus der EU aus.

