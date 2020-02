De Brexit betrëfft net nëmme Länner, Firmen oder Institutiounen, ma och eenzel a ganz perséinlech Schicksaler sinn un de britteschen Austrëtt gekoppelt.

Perséinlech Impresioune vum Brexit / Nadine Gautier

Zanter 2004 wunnt d’Carine Ries an der Géigend vu London, huet op der brittescher Insel ugefaangen ze studéieren, an ass dunn hänke bliwwen an huet sech eng Karriär opgebaut. Si schafft haut als Musekstherapeutin. De Brexit hätt hiren Alldag u sech net beaflosst, esou d’Lëtzebuergerin am RTL-Interview e puer Stonnen ier Groussbritannien aus der EU erausgeklommen ass. Gespréicher goufen et ëmmer erëm, mä déi leschten Deeg manner.

Carine Ries: Haut op der Aarbecht war et schonn een Thema. Mä well schonn esoulaang driwwer geschwat gëtt, war och e bëssen d’Ambiance “komm mer schwätzen net driwwer”. Jiddereen huet och scho d’Flemm, iwwerhaapt nach driwwer nozedenken. Mä dat kann och ganz spezifesch sinn.

Et wier eng Atmosphäre vum opginn, fënnt d’Carine Ries. Natierlech wier dat eng perséinlech Appreciatioun. Ma wa Gespréicher gefouert goufen, wier hier eppes opgefall.

Carine Ries: Dat sinn och Conversatiounen, déi op der Aarbecht opkomm sinn, wou d’Leit mol net de Lien maachen, datt se iwwer d’Auslännerpolitik schwätzen, datt s de mat engem Auslänner do grad schwätzt. Datt dat zum Beispill mech och géif betreffen

Wéi et fir si a Groussbritannien elo weider geet, weess d’Carine Ries net. Angscht virun der Zukunft huet si trotz Brexit net, well sech elo esou laang Zäit näischt geännert huet, zanterdeem den Austrëtt annoncéiert gouf. Ofwaarden ass de Credo vum Carine Ries.

D’Maura Lehmann ass 19 Joer al, och si ass de Moment a Groussbritannien. Zanter engem Joer studéiert si do Geschicht, a fäert, datt si mam Brexit hire Studium net komplett ofschléisse kann. D’Uni géif hir do zwar de Réck stäipen, d’Ongewëssheet bleift awer.

Maura Lehmann: Ech däerf a priori just 5 Joer bleiwen, wann ech Status géif kréien, mä deen ass nach net confirméiert.

Bei hire brittesche Schoulkolleege wieren d’Positioune gemëscht. Déi eng géife sech kaum nach fir de Sujet interesséieren, well esou vill Zäit vergaangen ass.

Maura Lehmann: Mä vill sinn immens traureg, well se un d’EU gleewen. Si hunn och immens Angscht virun der politescher Atmosphär, datt Xenophobie kéint opkommen. Datt d’EU Citizens als Immigrante kéinten ugesi ginn.

D’Angscht ass och, datt d’Lach tëscht den Konservativen- an de Labour-Wieler nach méi grouss kéint ginn.