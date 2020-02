Basis vun deem Accord wiere vill Handels- an Douaneserliichterungen.

De brittesche Premier Boris Johnson kéint sech en Handelsaccord mat der EU nom kanadesche Modell virstellen. Déi genee Verhandlungsziler iwwert déi zukünfteg Relatioune mat Bréissel wëll den Johnson e Méindeg an enger Ried virstellen. Den Handelsvertrag tëscht Kanada an der Europäescher Unioun enthält vill Handels- an Douaneserliichterungen. D'EU-Standarde beim Ëmweltschutz, Aarbechtsrecht a Liewensmëttelsécherheet wëll de Boris Johnson bäibehalen. Viru Kuerzem hat d'Zeitung "Telegraph" gemellt, Souveränitéit wier dem brittesche Regierungschef méi wichteg, wéi den Handel, deen ouni Problemer funktionéiert. Duerfir géif hien och Aschränkungen wéi Taxen a Kaf huelen.

E Méindeg soll den EU-Chefnegociateur Michel Barnier erklären, wat hien an de Gespréicher mat London erreeche wëll. Am Prinzip ass jo virgesinn, datt d'Bezéiungen tëscht London a Bréissel an der Iwwergangsphas vun den nächsten 11 Méint gekläert sinn.