Déi méi aarm Länner fäerten aktuell, datt et fir si zu Kierzungen vum Kohesiounsfong kéint kommen.

Nom Brexit fäerten elo déi méi aarm Memberlänner am Osten an am Süde Kierzungen am Budget vum sougenannte Kohesiounsfong. Länner wéi Polen, Ungarn, Griichenland a Portugal fuerderen dowéinst, datt d'Memberstaate sech séier iwwert den neien EU-Budget eens ginn. De Rotspresident Charles Michel huet wéinst dem Budgetssträit fir den 20. Februar en extraordinäre Sommet aberuff.