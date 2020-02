Et stinn haart Verhandlungen an d’Haus, tëscht der EU a Groussbritannien, iwwert déi zukünfteg Relatiounen nom Brexit.

Dorobber loossen Elementer schléissen, déi e Sonndeg schonns aus enger Ried vum brittesche Premier Johnson, public goufen.

Deemno soll hien um Méindeg annoncéieren, dass Groussbritannien net déi voll Palette vun den EU-Reegelen a Punkto sozialem Schutz, staatleche Subventiounen, oder der Protektioun vum Klima an der Ëmwelt wéilt iwwerhuelen. Genee dat wëll d’EU awer, fir dass et net zu ongläichen Kompetitivitéits-Konditiounen an Zukunft kënnt.

De Michel Barnier, dee fir d’EU d’Verhandlungen leed, wäert sech an der Mëttesstonn äusseren.

Bis Enn vum Joer wëll een en Accord jo stoen hunn. Bis dohin ass Groussbritannien nach an der europäescher Zollunioun.