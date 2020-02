China ass mat hirer Initiativ vun enger Seidestrooss am Gaang, am grousse Stil Infrastrukturprojeten opzebauen, och an Europa an an Afrika.

Seidestrooss / Reportage Bill Wirtz Viru 7 Joer huet China hir sougenannte "Belt-and-road"-Initiativ gestart, déi eng Connectioun iwwer Land vu China duerch de Kaukasus, Russland, de Balkan an duerch Osteuropa kreéiert, an eng maritim Strooss duerch den Indeschen Ozean iwwer de Mëttleren Osten, souwéi och eng duerch de Sueskanal iwwer Ostafrika bis an d’Mëttelmier. An der Zesummenaarbecht mat Entwécklungslänner këmmert China sech ëm d’Geschäft. D’Mënscherechter bleiwen dobäi op der Säit. De Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens seet, dass d’EU am Géigesaz bei hirer Aarbecht Valeuren exportéiert, déi net nëmmen europäesch Valeure wieren, mä och internationaler. Den DP-Politiker erkläert, dass wann et zou grousse Verstéiss géint d’Mënscherechter kéim, d’EU Sanktioune kann ergräifen. D’Infrastrukturprojete vu China géif dës Diktatur méi no un Entwécklungslänner bréngen. Och dofir hätt d’EU vun Ufank un aner Choixe missen treffen, a bei der Seidestrooss matmaachen. China wier haut bei villen Technologien méi wäit fortgeschratt wéi Europa, a genee dorop misst ee reagéieren. Links Seidestrooss / Reportage Bill Wirtz