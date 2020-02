Lëtzebuerg ass prozentual gesinn Nummer 4 an Europa, hanner Malta, Zypern a Griicheland, wat d'Ophuele vu Migranten ugeet.

Dat sot den Ausseminister Jean Asselborn e Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz, op där hien de Bilan vun der Lëtzebuerger Asylpolitik gezunn huet. D'Zuel vun den Demanden, fir eng Protection internationale louchen d'lescht Joer bei 2.047 Unitéiten, och wann dës Zuel ganz liicht réckleefeg sinn.

D'Eriträer sinn déi, déi de gréissten Deel vun den Demandeuren ausmécht, si maachen ee Véierel aus. D'Syrer sinn op der zweeter Plaz. Wat awer den Accord vum Refugiésstatut ugeet, sinn 653 Persounen, déi dee kruten. Déi meescht do si Syrer. Bei 88 Persoune gouf d'Demande als net recevabel deklaréiert, well si entweder aus engem séchere Land kommen oder Lëtzebuerg net dat éischt Land ass, wou se hir Demande gestallt hunn.

Am ganze gouf et 207 Refusen, fir eng Protection internationale an der normaler Prozedur, an der acceleréierter Prozedur waren et 100 Refusen, an an der ultra séierer Prozedur waren et 90 Refusen.



Gouf et 2018 nach 79 forcéiert Retouren, waren et d'lescht Joer 131.



36 Mineuren ouni Begleedung haten zejoert eng Demande op Protektioun gemaach. Do läit ee bei de Chiffere vun 2018. A weidere 65 Fäll haten d'Persounen uginn mannerjäreg ze sinn, wat net de Fall war.