Zu Lëtzebuerg sollen op en Neits Biergerdialoger zesumme mat Vertrieder vun der Europäescher Kommissioun organiséiert ginn.

Dat en Vue vun enger grousser Konferenz iwwert d'Zukunft vun Europa. Dat huet de Premier Xavier Bettel e Mëttwoch de Mëtteg an der Chamber op eng Question élargie vun der CSV-Deputéiert Viviane Reding geäntwert.

Dës Konferenz soll um Europadag den 9. Mee lancéiert ginn, déi dann iwwer zwee Joer wäert lafen. D'Iddi dohannert ass et mat de Bierger zesummen ze decidéieren, wéi déi Europäesch Unioun vu muer soll ausgesinn. Ma d'Positioun vu Lëtzebuerg heizou wier bis ewell nach ëmmer onkloer, esou d'Kritik vun der Viviane Reding.

Lëtzebuerg hätt sech vun Ufank un aktiv abruecht a wier am Gaangen eng gemeinsam Positioun mat Holland an der Belsch auszeschaffen, esou de Xavier Bettel. Déi kroatesch Presidence krut iwwerdeems d'Mandat eng Positioun vum Conseil ze formuléieren. Zu de Sujeten, déi op der Konferenz sollen diskutéiert ginn, gehéieren eng gemeinsam Klima- an Energiepolitik, de Rechtsstaat, d'Fräiheeten an d'Rechter vun de Bierger oder d'Digitaliséierung.