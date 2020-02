Nëmmen 3,1 op 1.000 Awunner zu Lëtzebuerg hunn nach Loscht sech ze bestueden, dat geet aus den neisten Eurostat-Zuelen ervir.

All Joer fir Vältesdag publizéiert Eurostat d'Zuelen vu Bestietnesser an der EU an do fält op, dass sech am Grand-Duché effektiv ëmmer manner Leit d'Jo-Wuert ginn. Op 1.000 Awunner gekuckt sinn et hei am Land just nach 3,1 am Joer 2018, dat Joer virdrun waren et mat 3,2 net vill méi.

Manner Bestietnesser, dofir awer méi Scheedungen. Dat hat de Statec festgehalen. Oder läit et och dorun, dass sech déi meescht Koppele léiwer pacsen, wéi sech "op éiweg" fest ze bannen.

Méi romantesch sinn d'Leit da wuel op Zypern agestallt, do hu sech 2018 déi meescht Leit bestuet (7,8 op 1.000 Awunner). Op Plaz 2 konnt sech Rumänien placéieren (7,4) viru Litauen (7,0).