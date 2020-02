Zwou Wochen nom Austrëtt vun de Britten aus der Europäescher Unioun, huet d'EU-Kommissioun e Freideg nei Kaarten presentéiert.

Lo sinn se och net méi um Pabeier Member. Groussbritannien gëtt net méi faarweg wéi déi aner Memberlänner, mä wéi all aner Drëttstaaten elo an engem gro-beigen Toun illustréiert gëtt. E klengen Ënnerscheed zu aneren Drëttstaate wéi Marokko oder der Ukrain gëtt et fir dat Vereenegt Kinnekräich dann awer schonn. Ëmmerhin gëtt, wéi am Fall vun der Schwäiz och nach d'Haaptstad ugewisen.

D'EU bitt hir Kaarten an all Amtssprooch vun der Unioun un.