Virum ausseruerdentlechen EU-Sommet Enn der Woch, versichen d’Memberstaaten um Méindeg zu Bréissel op Ministesch-Niveau e Kompromëss op d'Been ze kréien.

Iwwert dee Kompromëss soll dann um Sommet ofgestëmmt ginn.

Den EU-Rotspresident Charles Michel hat e Freideg eng nei Propositioun gemaach, fir den iwwert eng Billioun-schwéieren 7-Jores-Budget.

Dëse gesäit zwar Kierzunge vun de Milliardenhëllefe fir Baueren a verschidde Regiounen vir, dofir awer méi Geld an der Lutte géint de Klimawandel, fir de Grenzschutz, a fir d’Ënnerstëtze vu Studenten.

Eegene Budget fir d'Eurozon?



Zu Bréissel sinn um Méindeg dann och d’Euro-Finanzministere beieneen, wou et ëm e méiglechen eegene Budget fir d’Eurozon geet. De Lëtzebeurger Finanzminister Pierre Gramegna ass do mat derbäi.

Entrevue vun EU-Ausseministeren



An den Ausseminister Jean Asselborn ass och zu Bréissel, op der Reunioun vun den EU-Ausseministeren. Hei dominéiert de Libyen-Konflikt, an déi domadder verbonne Flüchtlingsfro. Am Raum steet d’Méiglechkeet, dass déi europäesch Marine-Missioun „Sophia“ am Mëttelmier an Zukunft de Waffen-Embargo géint Libyen kontrolléiere däerf. Bis ewell blockéieren Éisträich an Ungarn den Asaz vu weidere Schëffer, well se fäerten, dass Schleiser-Banden dës dann ausnotzen, fir weider aus Séinout geretten Refugiéen an Europa ze bréngen.