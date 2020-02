D’Europäesch Unioun huet een Handelsaccord mam Vietnam ofgeschloss. Iwwert deen Deal soll déi wirtschaftlech Zesummenaarbecht gestäerkt ginn.

Ma gläichzäiteg sollen och Avancë mam Aarbechtsrecht gemaach ginn.

Handelsaccord mam Vietnam: Reportage Bill Wirtz

Den Handelsaccord gouf d’lescht Joer zu Hanoi ënnerschriwwen, a krut d’lescht Woch vum Europaparlament zu Stroossbuerg säi Feu vert. Den Accord schaaft 99% vun den Droits de douane of, reduzéiert administrativ Käschten, a protegéiert geographesch Beschreiwungen a Produiten.

De Lëtzebuerger Europadeputéierten Marc Angel seet, dass ee sech fir d'éischt muss kloer sinn, wat wiem ee Commerce bedreift. De Vietnam wier ee kommunistescht Land mat engem Ee-Parteie-System. Den LSAP-Politiker seet hie wär selwer fir Multilateralismus, an dass d’EU duerch fräien Handel ee positiven Effekt op déi lokal Ekonomie an Aarbechtswelt kann hunn. Et kéint een hei och scho ganz konkret Beispiller erkennen, wéi de Vietnam sech duerch d’Negociatiounen, an d’Anhale vun internationale Konventioune fir d’Aarbechtsrecht verbessert huet.

De Marc Angel seet och, dass kloer rout Linne musse gesat ginn, an dass, falls de Vietnam sech regressiv Politicke géing ufänken ze maachen, den Accord misst op Äis geluecht ginn.