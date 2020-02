De sougenannten No-Deal Brexit, den Austrëtt ouni Handelsofkommes, war nach bis viru kuerzem eng Horrorvirstellung. Elo schéngt se Realitéit ze ginn.

4 Joer laang huet Groussbritannien insistéiert fir en No-Deal Brexit ze verhënneren. D’Parlament vu Westminster hat gläich e puer Mol dogéint gestëmmt. Elo awer schéngt de Wand sech gedréit ze hunn. D’Regierung vum Boris Johnson schéngt, no allem hin an hir, e sougenannten No-Deal Brexit am meeschten z’arrangéieren.

Et ass nëmme stéckelchersweis wéi d’Regierung Boris Johnson mat hire Virstellungen erausréckelt, mee de Wee schéngt virgezeechent. Gëschter Owend gouf kloer, dass ee kee Reegelwierk vun der EU nom Brexit, den 31. Dezember, méi géif acceptéieren. Och net, wann dat d’Viraussetzung wier, fir en Handelsaccord.

De sougenannten No-Deal Brexit, den Austrëtt ouni Handelsofkommes, war nach bis viru kuerzem eng Horrorvirstellung. Elo schéngt se Realitéit ze ginn. Si wier esouguer ausdrécklech de Wonsch vun der Downing Street, sou de Negociateur vu London, David Frost. Et wier jo ebe grad den Tëppel um i vum Projet fir kënne selwer ze decidéieren, duerfir géif London jo och eng Verlängerung iwwer de nächsten Neijoerschdag eraus ausschléissen.

London wéilt en Deal, wéi de CETA, d’Handelsofkommes vun der EU mat Kanada. De Brexit-Negociateur Michel Barnier fir säin Deel huet haut awer ganz däitlech gemaach, dass dat net dra wier. Elleng duerch d’Proximitéit an der haarder Noss vun de Fëschereisrechter wier Groussbritannien net mat Kanada, Südkorea oder Japan ze vergläichen. D’nächst Woch wëllt London weider Visioune fir eng zukünfteg Relatioun matdeelen.

Dem EU-frëndleche Londoner Buergermeeschter Sadiq Khan, deen haut beim Guy Verhofstad zu Bréissel op Visitt war, huet seng Visioun präisginn: hie géif sech wënschen, dass d’Awunner vu London, déi europäesch Staatsbiergerschaft kéinte behalen, wann se dat wéilten. An der Downing Street gouf déi Initiative, nëmme Minutten drop, direkt als bla bla ofgestempelt.