Europa huet d’Potential a soll et och notzen. Rieds geet vun der Mass un Daten an der kënschtlecher Intelligenz, déi een huet.

Um Mëttwoch de Mëtteg huet d’EU Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen de Pabeier vun der EU presentéiert. An Europa géifen de Moment schonn eleng wat d’industriell Roboteren ugeet, 25 Prozent hiergestallt ginn. Dat wichtegst wier et awer de Bierger dës Zort vun Intelligenz z’erklären, fir ee Vertrauen hierzestellen. Am Virfeld vun der offizieller Pressekonferenz huet d’Ursula von der Leyen och op den finanziellen Impakt vun der kënschtlecher Intelligenz higewisen. Et wéilt een an den nächsten 10 Joer 20 Milliarden Euro pro Joer als Investissementer erakréien. Et kéinten och Millioune Plaze geschafe ginn. De Moment huet een am Secteur 5,7 Millioune Plazen. A 5 Joer sollen et 11 Millioune sinn.

De Moment gëtt et jo schonn eng ganz Partie Beräicher, déi op Data an op d’kënschtlech Intelligenz zeréck gräifen. Zum Beispill bei kriddelegen Operatiounen, bei Protheesen, an der Landwirtschaft mat der “Precision Farming”.

An Zukunft sollen d’Entrepreneuren an d’Wëssenschaftler net nëmmen hir Date sammelen a stockéieren. Et misst och garantéiert ginn, datt d’Daten ënnertenee kéinten ausgetosch ginn, fir zesumme weiderzekommen a weider Projeten ze developpéieren. Et misst een awer besonnesch a sensibelen Beräicher oppassen an der kënschtlecher Intelligenz Grenze setzen. Do huet d’Ursula von der Leyen, de Fleegesecteur, d’Police, den Transport an och de Rekrutement ernimmt. Hei misste Standarden gëllen, esou wéi een och bei den Autoen, Spillsaachen oder Fleegeproduiten Zertifikater ausschafft.

Déi ecologesch an digital Transitioun géifen Hand an Hand goen, sot d’Margrethe Vestager, Vize-Presidentin vun „Europe fit for digital age". Och si huet ënnerstrach, datt dat Wichtegst wier, d’Vertraue vum Bierger bei der Entwécklung vum Digitalen, besonnesch mat Vue op déi kënschtlech Intelligenz ze hunn.

"This is why we are promoting a responible, human-centric approach to artifical intelligence", esou d’Ursula Von der Leyen.