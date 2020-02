Zu Bréissel kommen en Donneschdeg d'europäesch Staats- a Regierungscheffen op Invitatioun vum Rotspresident fir en extraordinäre Sommet beieneen.

AUDIO: Budget-Sommet / Rep. Claude Zeimetz (20.2.2020)

Am Fokus steet den neien EU-Budget. Dësen deckt d'Period fir déi nächst 7 Joer bis 2027 of an et sinn ënnert anerem op en Neits d'Britten, déi a Budgetsfroe fir zousätzlech Problemer suergen. Problemer, déi fir de Charles Michel direkt am Ufank vu sengem Mandat zum Testlaf kéinte ginn.

Den Austrëtt vum Vereente Kinnekräich aus der EU huet e Lach vu 75 Milliarden Euro an d'europäesch Täsch gerappt an nei Diskussiounen iwwert déi generell Ausriichtung an de Berechnungsmodus vum EU-Budget lassgetrëppelt. Dobäi wier et esou scho schwéier genuch, fir en Equiliber ze fannen tëscht nationalen an europäeschen Interessien, enger innovativer Investitiounspolitik mat neie Prioritéiten, wéi dem europäesche Green Deal oder der Digitaliséierung, respektiv den neien europäeschen Aufgaben am Beräich vun der Defense an der klassescher europäescher Ausgabepolitik an der Landwirtschaft an der Ënnerstëtzung vun de manner developpéierte Regiounen.

An der Hoffnung zu engem Accord tëscht de Memberstaaten ze kommen, hat de Charles Michel leschte Freideg no wochelaange Beichtstullgespréicher en amendéierte Kompromësspabeier op den Dësch geluecht. Den neie Budgetsplang an Héicht vun eppes méi wéi enger Billioun Euro gesäit Kierzungen an der gemeinsamer Agrarpolitik a fir d'Regiounen an duerfir méi Suen fir Klimapolitik, Grenzschutz, Fuerscher a Studenten a gouf vun alle Säiten schonn zerrappt.

Op d'mannst ee Véierel vun den Depensë soll an d'Lutte géint de Klimawiessel fléissen. D'Agrarhëllefen, traditionell dee gréisste Posten am EU-Budget, dogéint ëm gutt 50 Milliarde gekierzt ginn, wat ënnert anerem de Fransouse glat a guer net schmaacht.

Anescht wéi d'EU-Kommissioun wëll de Rotspresident déi al Rabatter fir Däitschland a 4 aner grouss Nettozueler net ganz ofschafen, mä se nëmme graduell reduzéieren. Dës finanziell Extrawurschte suergen zanter Joren scho fir Gespréich. Dänemark huet scho mat engem Veto gedreet, sollt den dänesche Rabatt gekierzt ginn, an och d'Hollänner hale gär weider dru fest. Sträit gëtt et och iwwert d'Héicht vum EU-Budget. Dem Charles Michel seng Propos vun 1,074% vum PIB läit iwwert der Virstellung vu verschiddene Memberlänner, ma däitlech ënnert där, déi vum Europaparlament propséiert gouf.

Noutfalls wéilt de Charles Michel d'Staats- a Regierungscheffe véier Deeg a véier Nuechten am Rotsgebai aspären, fir en Duerchbroch z'erreechen, huet de belsche Politiker am Virfeld gewarnt, fir datt och keen u senger Determinatioun zweiwelt. Anerer ginn zu Bréissel dovunner aus, datt d'Länner virun allem op dësem Sommet hir national Interessien demonstréiere wëllen. Egal wéi ass eng laang Nuecht an der belscher Haaptstad virprogramméiert.