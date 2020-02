Irland geet an der Affär vu Steieravantage vu Lëtzebuerg fir Fiat an Appell géint d'Decisioun vum europäesche Geriicht.

D'Geriicht hat am September festgehalen, datt Fiat illegal Staatshëllef kritt huet an tëscht 20 an 30 Milliounen Euro u Steieren misst zeréckbezuelen. Wéi den iresche Sender RTE gemellt huet , geet Irland an Appell wéinst der Relevanz vum Fiat-Urteel, par Rapport zu enger anerer Affär, an där Apple (mat europäeschem Sëtz an Irland) viséiert ass. Fiat selwer hat schonn e Recours géint d'Decisioun lancéiert. De Lëtzebuerger Finanzministère hat am September d'Urteel just zur Kenntnis geholl a betount, et géing ee bei den Diskussiounen iwwert eng fair international Besteierung vun den Entreprise konstruktiv matdiskutéieren. Wéi d'EU-Kommissioun 2015 gemengt hat, Lëtzebuerg hätt Fiat en illegale Steieravantage ginn, do war de Finanzministère an Appell gaangen.

An den Affäre vun 250 Milliounen Euro illegale Steieravantagë fir Amazon an 120 Millioune fir Engie, do huet d’Geriicht nach keen Urteel geholl.