Nach ëmmer ass d'Ofkommes vun der Europäescher Unioun mat Kanada net ratifizéiert. Fir datt dat geschitt, mussen alleguer Memberstaaten zoustëmmen.

Drock kënnt hei mëttlerweil vun der EU-Kommissioun. Zu Lëtzebuerg gouf et nach eng keng offiziell Decisioun. E Méindeg soll an der zoustänneger Chamberkommissioun éischtmoleg iwwert de Fräihandelsaccord diskutéiert ginn.

Allem virop ass et d'Angscht, datt déi zoustänneg Chamberkommissioun hir Decisioun zum CETA-Accord iwwert de Knéi brécht, esou d'Kritik vun der Associatioun „Stop TTIP & CETA".

Am Virfeld huet de President vun der Kommissioun, den LSAP Deputéierten Yves Cruchten, vun enger bis zwou Sëtzunge virum Ofstëmme geschwat. Dat géing awer net duer, esou d'Kritik en Donneschdeg aus dem Pafendall.

Blanche Weber, Mouveco: „Kuckt Iech dëse Stapel un. Dat si wäit méi ewéi 2.000 Säiten. Dat sinn also déi Säiten, déi e Méindeg an der zoustänneger Kommissioun diskutéiert a solle gestëmmt ginn. Mir ginn dovun aus, datt, wann en Dossier esou vill Säiten huet, datt do vill Saachen dra sinn, déi wichteg sinn. Et kann also wierklech net sinn, datt dat elo just séier soll duerchgoen".

13 Länner hu bis elo d'Ofkommes ratifizéiert. E puer Wackelkandidate ginn et awer nach. Dorënner Italien an Holland. Et fäert ee virun allem, datt d'Liewensmëttelqualitéit an Europa ofhëlt.