Nom Depart vun den Britte feelen der EU eng 10 Milliarden d'Joer. De Charles Michel hat proposéiert bei der Agrikultur e bëssen ze spueren...

D'EU-Staats-a Regierungscheffe wëllen en Donneschdeg ze Bréissel de Budget fir déi nächst 7 Joer decidéieren. D'Positioune leien awer wäit auserneen. Dat gëllt esouwuel fir de Volume vum Budget, ewéi och fir d'Verdeelung. Et dierften deemno zéi Negociatioune ginn. Bei senger Arrivée um Sommet huet de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel gesot, et dierft net nëmmen ëm d'Zuele goen.

De Premier Xavier Bettel um EU-Sommet

An der Hoffnung zu engem Accord tëscht de Memberstaaten ze kommen, hat den EU-Rotspresident Charles Michel d'lescht Woch en Kompromësspabeier op den Dësch geluecht. Den neie Budgetsplang gesäit eppes méi wéi 1 Billioun, also 1000 Milliarden, fir. Fir eng sëllege Länner dorënner Däitschland ass dat ze vill, fir Lëtzebuerg zum Beispill awer net ambitiéis genuch. De Charles Michel: ''Je mesure bien que les derniers pas pour un compromis sont toujours les plus difficiles. Néansmoins moi je pense que tout est sur le table afin qu'on puisse prendre un décision.''

Déi nërdlech Länner, zum Beispill Däitschland, Schweden oder och Holland, déi ënnert dem Stréch méi op Bréissel iwwerweisen, ewéi se erëmkréien, an d'Länner aus dem Süden a virop dem Oste vun Europa, déi méi kréien ewéi se bezuelen, treffen hei openeen. Hir Vertrieder hunn de Kalkül gemaach. An dorop wäert hir Positioun baséieren.

Hei déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei hirer Arrivée um Sommet: ''Es ist klar, dass wir für das Zusammenwachsen in der europäischen Union mehr Geld vun Deutscher Seite einspeisen, als wir dann auch zurückbekommen. Aber das muss unter der Nettozahlergruppe auch gutt ausgeglichen sein.''

Dat Gerechens stéiert de Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel: "Mir bezuelen 1 Euro 50 op de Kapp. Mee fir e Betrib kënnen ze sinn an engem Marché vu 500 Milliounen Awunner, fir kënnen an Europa studéieren an an d'Vakanz ze goen, verdeedegt ze ginn, bei den Dokter kënnen ze goen. All déi Rechter an déi Méiglechkeeten déi mir hunn, déi rechne mir net. De Roaming dee mir ofgeschaaft hunn! Dat ass eleng méi ewéi 1 Euro 50 den Dag fir déi meescht vun eis. All déi Saachen déi mir alleguerte vergiessen, wat Europa eis bruecht huet, dat ass vill méi, wéi déi Rechnung déi verschidde Leit maachen. Wann ee mat engem Epiciers-Geescht heihinner kënnt -wéi vill ginn ech, wat kréien ech erëm?- da komme mir net wäit.''

Um Ënn muss awer en equilibréierte Budget stoen. Nom Depart vun de Britte feelen der EU eng 10 Milliarden d'Joer. De Charles Michel hat proposéiert bei der Agrikultur e bëssen ze spueren, dat hat fir Roserei bei de Bauere gesuergt. Deemno gouf et virum Sommet eng Manifestatioun. Eng ganz Rëtsch Traktere stounge ronderëm déi europäesch Institutiounen zu Bréissel.

Zousätzlech ass et dann d'Fro a wéi eng Beräicher d'Sue fléissen. D'Agrikultur an déi sozial Kohesioun sinn déi Beräicher déi traditionell vill Ressourcë brauchen. Ma d'EU-Staats- a Regierungscheffen si sech eens dass d'Unioun s Saachen Digitalisatioun net dierf d'Schlappe verléieren. De Green Deal fir de Klimaschutz vun der Kommissioun von der Leyen soll iwwert déi nächst Joren och mat Milliarde gespeist ginn.

Fir all dat sinn dem Lëtzebuerger Premier bis elo no net genuch Sue virgesinn. Méi mat manner Geld, da misst de Charles Michel schonn zaubere kënnen, esou de Xavier Bettel.