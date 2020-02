D'EU Staats-a Regierungscheffe wollten u sech um Freideg zu Bréissel de Budget fir déi nächst 7 Joer decidéieren.

De Premier Xavier Bettel hat en Donneschdeg jo zouginn, dass hien en zweet Hiem mat op Bréissel geholl hätt fir de Fall, wou de Spezial-Sommet fir den EU-Budget misst verlängert ginn. Genee dat Hiem muss hien elo undoen, well d'Negociatioune ginn e Samschdeg op alle Fall nees weider.

E Kompromëss gouf och no laange Verhandlunge bis e Freideg an d'Moiesstonnen eran net fonnt. D'EU Staats- a Regierungscheffe wollten u sech e Freideg zu Bréissel de Budget fir déi nächst 7 Joer decidéieren. Vu vir era war awer gewosst, dass dat eng ganz schwéier Aufgab géif ginn. En Donneschdeg de Moie war de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel zwar nach gudder Déng. E Freideg de Moie géint hallwer 5 huet dat e bëssen anescht geklongen. Hie wier wuel en Optimist a senger Meenung no misst een och ëmmer optimistesch bleiwen, ma aktuell géingen d'Meenungen dach wäit auserneegoen. Et wier een e Freideg de Moien um 5 wäit vun engem Accord ewech gewiescht, esou de Premier.

D'Verhandlunge ware vun Ufank un zéi. Géint 8 Auer en Donneschdeg den Owend war déi grouss Plenière eriwwer. Du hunn d'Weeër sech getrennt an déi verschidden Delegatiounen hu fir sech zu Owend giess. No der Paus hat den neie Rotspresident Charles Michel du fir Eenzelgespréicher invitéiert. E Marathon. Eréischt géint véier Auer de Freideg de Moie war et dunn dem Premier Xavier Bettel säin Tour.

Géint 10 Auer de Freideg de Moie mécht de Charles Michel an der grousser Ronn de Rapport iwwert seng Beichtstullgespréicher. An da stellt sech déi eng Fro, ob een e gemeinsame Nenner fënnt, oder ob ee seet, mir gesinn eis an e puer Wochen zeréck fir nei Gespréicher. U Lëtzebuerg géing et allerdéngs net leien, et wéisst een, wat een un Europa hätt, allerdéngs hätte verschidden aner Länner dat wuel vergiess.

A wann d'Staats- a Regierungscheffen sech eens ginn, da muss duerno och d'Europaparlament nach säin Accord ginn.

Am Kader vun dësem Budget-Spezial-Sommet zu Bréissel gouf awer och iwwert d’Situatioun a Syrien geschwat. D’Staats- a Regierungscheffen hunn eng gemeinsam Deklaratioun verëffentlecht, an där si déi neisten Attacken an der Regioun Idlib duerch de syresche Regime a seng Alliéiert condamnéieren. D’EU rifft d’Konfliktparteien zu enger Wafferou op, fuerdert, datt dat internationaalt humanitäert Mënscherecht respektéiert gëtt an datt d’Situatioun a Syrien virun d’Internationaalt Strofgeriicht kënnt.