Syresch Regierungstruppen a Kooperatioun mat Russland hunn déi lescht Wochen hir Militär-Offensiv op déi lescht Bastioun vun de Rebellen däitlech erhéicht.

Rieds ass hei vun der Stad Idlib. Bal eng Millioun Leit sinn op der Flucht a stinn tëscht de Fronten. Humanitär Organisatioune schloen Alarm an elo kommen och däitlech Wierder vu Bréissel.

EU fuerdert Wafferou/Reportage Annick Goerens

Et ass eent vun den schlëmmsten humanitären Dramaen, dat sech aktuell a Syrien ofspillt, sou de franséische President Emmanuel Macron.

Op deem Sujet ass ee sech en Donneschdeg um Sommet eens gewiescht, dofir fuerdert d'EU, dass déi vu Russland ënnerstëtzten Offensiv vun de syresche Regierungstruppen an der Provënz Idlib direkt gestoppt gëtt. "D'Mënsche géinge leiden an dat wär inakzeptabel", sou steet et an der Deklaratioun déi en Donneschdeg den Owend um EU-Sommet zu Bréissel verëffentlecht gouf.

D'Angela Merkel an den Emmanuel Macron wieren donieft bereet, sech wéinst dem Syrienkonflikt mam russesche Staatschef Putin an dem tierkesche President Erdogan ze treffen, sou heescht et vum Porte-Parole vun der Bundeskanzlerin.

An hirer gemeinsamer Erklärung hunn déi europäesch Staats- a Regierungscheffen all déi syresch Konfliktparteien opgeruff, direkt mam kämpfen opzehalen, fir esou dréngend néideg humanitär Hëllefsliwwerungen an d'Konfliktgebidder méiglech ze maachen. Donieft fuerderen d'EU-Staate Garantië fir de Schutz vun den Zivilisten an hu sech dofir ausgeschwat, dass déi Responsabel fir dës Mënscherechtsverletzungen a Verstéiss géint d'Vëlkerrecht virun den Internationale Geriichtshaff zu Den Haag bruecht ginn.

Moskau steet am syresche Biergerkrich un der Säit vum Baschar al-Assad. D'Tierkei steet un der Säit vun de arméierte Géigner vum Assad, déi an Idlib hir leschten Héichbuerg hunn.

Zanter Ufank Dezember goufen der UNO no ronn 900.000 Mënschen aus dem Gebitt verdriwwen. Dat ass déi gréisste Beweegung vu Leit zanter dem Ufank vum Krich 2011. Vill Flüchtlinge liewen ënner katastrophale Konditiounen. Ronn 170.000 wären esouguer ouni Protektioun der Keelt ausgesat.