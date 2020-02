Europa kann net méi maache, mat manner Moyenen, seet den Europadeputéierte vun der LSAP.

Den neien EU-Deputéierte Marc Angel, dee jo Enn zejoert fir den Nicolas Schmit an d'Europa Parlament nogeréckelt war, hat dëse Freideg fir déi éischte Kéier a senger neier Funktioun d'Presse invitéiert.

Och hei waren d'Verhandlungen iwwer den neien EU-Budget en Thema. De Marc Angel ass der Meenung, datt verschidde Memberstaate souguer méi wéi déi vum EU-Parlament gefuerdert 1,3% vum PIB an d'EU missten investéieren. Et kéint een an Europa net méi maache mat manner Moyenen, esou de Marc Angel.

Et kéint een ënner anerem Plastik, deen net ka recycléiert ginn, méi verstéieren oder och Steiere bei den Internetentreprise eropsetzen. Op alle Fall wëll de Marc Angel, wann europäesch Steiere kommen, déi net un d'Bierger an d'Biergerinne ginn, mä un déi grouss Multinationallen.