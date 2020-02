Zu Bréissel um Spezial-Sommet fir de Budget vun der Europäescher Unioun beweegt ee sech ëmmer méi wäit fort vun engem Accord.

An Tëschenzäit splécken déi 27 Memberstaate sech an 3 grouss Gruppen.

Kuerz viru 16 Auer um Freideg de Mëtteg ass den ungaresche Premierminister Victor Orban iwwerraschend an de Pressesall komm, fir eng nei Gruppéierung ze annoncéieren. 17 Memberstaate fuerderen elo gëeent ambitiéis 1,3 Prozent, déi all Land soll un d'EU iwwerweisen.

De Victor Orban zu Bréissel / © Pierre Jans

Et sinn virop d'Visegrad-Staaten an aner Länner, déi ënnert dem Stréch finanziell vun der EU profitéieren. Si sinn mat hirer Revendicatioun op der Linn mat där vum Europaparlament, mä si stinn domat diametral géintiwwer vun den 4 ''spuersame Staaten'', Éisträich, Dänemark, Schweden an Holland. Déi fuerderen 1 Prozent vum PIB.

An der Mëtt sti Länner ewéi Lëtzebuerg, déi eng equilibréiert Léisung sichen.

Gekontert gouf den Virstouss vum Victor Orban kuerz duerno vum éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz, deen déi sougenannt ''spuersam'' Staaten schoun als Gewënner duergestallt huet. D'Propose vum Europaparlament vun 1,3 Prozent, d'Propose vun der EU-Kommissioun vun 1,1 Prozent an de Kompromëssvirschlag vum Charles Michel vun 1,07 Prozent wären all vum Dësch, esou de Kurz. Hien huet begréisst, d'Negociatioune géifen elo an déi richteg Richtung goen, mä si géife sécherlech nach eng gutt Zäit daueren. Um Enn vum Dag sollt eng Léisung stoen.