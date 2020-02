E symbolkräftege Wiessel gëtt et dann am Mäerz e Groussbritannien. De brittesche Pass kritt nees seng al Faarwen.

Déi meescht Konsequenze vum Brexit wäerte sech eréischt 2021 manifestéieren, wann d’Iwwergangsphase eriwwer ass. Ma e symbolkräftege Wiessel kënnt schonn an e puer Wochen, wéi den Inneministère annoncéiert.

A Groussbritannien ginn et vu Mäerz un no iwwer 30 Joer nees blo Päss, op deenen net méi "European Union" dropsteet. Si kéint et kaum erwaarden, mat hirem neie Pass ze reesen, esou déi brittesch Inneministesch Priti Patel.

Duerch de Retour vum blo-gëllenen Design wier de Pass nees mat der nationaler Identitéit verbonnen. Déi brittesch Päss waren zanter 1921 blo, 1988 waren EU-wäit bordeaux Päss agefouert ginn. Dem britteschen Inneministère no sollen déi nei al Päss extra gréng sinn, si hätten an der Produktioun guer keen ekologesche Foussofdrock.