D'Fräihandelsofkommes mat Kanada ass schonn zënter enger Zäit zu 90% a Kraaft, provisoresch.

Fir datt de Ceta-Accord komplett ka Realitéit ginn, mussen all d'EU-Memberlänner den Text ratifizéieren. Zu Lëtzebuerg geet et mat deem Prozess sou lues op déi lescht Ligne droite.

Ceta an der Chamberkommissioun / Reportage Pit Everling

No der Sëtzung vun der parlamentarescher Aussekommissioun e Méindeg de Moie war gewuer ze ginn, datt déi allermeescht Froe gekläert sinn. D'Kriticke bleiwe grouss, nach déi lescht Woch hat d'Plattform "Stop TTIP a Ceta" hirer Roserei Loft gemaach a sech ënner anerem iwwer de geplangten Arbitrage-System beschwéiert.

D'Unanimitéit dierft de Ceta-Accord och an der Chamber net kréien. Déi Lénk bleiwen nämlech der Meenung, "de Ceta ass inakzeptabel ass, anti-ökologesch, anti-sozial an anti-demokratesch".

Virun allem d'Rechter vu Multinationale géinge gestäerkt ginn, seet den Deputéierten David Wagner. David géint Goliath heescht et wuel awer an der Chamber, et steet herno beim Vott wuel 2 zu 58. D'Parlament hätt also eng aner Meenung, ewéi d'Zivilgesellschaft dobaussen, soen Déi Lénk, dofir misst sech elo dobausse gewiert ginn. "Entweder d'Leit mobiliséiere sech a maachen Drock oder de Ceta geet duerch".

Et wier net esou, datt déi ganz Gesellschaft géint de Ceta wier, äntwert de President vun der Kommissioun, den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten. Den Accord wier e staarkt multilateraalt Zeechen, et hätt ee sech zu Lëtzebuerg déi néideg Zäit geholl an déi wichteg Froe wiere beäntwert.

Skeptesch ware jo och ëmmer déi Gréng. Et wier e progressiven Accord, dee sécher net perfekt wier, seet d'Deputéiert Stéphanie Empain.

"Mir hunn eis et als Gréng net einfach gemaach an hu bei der Verhandlunge jo och ëmmer Drock gemaach. Den Accord ass net perfekt, mä en ass awer besser wéi dat, wat mer lo haten".

Kritik wier ëmmer erwënscht an et wier net alles gutt beim Ceta, seet den DP-Deputéierte Gusty Graas, ma an der Lescht wier de Bou heiansdo iwwerspaant ginn a Saache gesot ginn, déi net ganz richteg wieren:

"Kanada ass e Rechtsstaat, d'Relatioune si scho laang ganz gutt, Kanada respektéiert Lëtzebuerg. De Ceta-Accord sollt net mat där grousser Reserve gesi ginn, wéi dat elo plazeweis gemaach gëtt".